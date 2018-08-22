Как настроить графический планшет?

В предыдущей статье мы с вами рассмотрели, как с помощью планшета значительно повысить эффективность работы при ретуши.

Сегодня мы поговорим о первых шагах после покупки планшета, о том, что нужно сделать для комфортной работы.

Я буду иллюстрировать материал на примере настройки своего старого планшета Wacom Bamboo.

Итак, переходим к первому шагу.

Шаг 1. Установка драйвера планшета

Не спешите сразу же подключать планшет к компьютеру после покупки! Сначала нужно установить драйвер, чтобы планшет работал корректно и стали доступны все его настройки.

Драйвер для любого планшета можно скачать на сайте производителя в разделе Поддержка (Support).

Скачивайте драйвер именно для своей модели планшета.

После установки драйвера рекомендуется перезагрузить компьютер и только затем подключать к нему планшет.

Шаг 2. Настройка ориентации и клавиш

Найдите установленный драйвер в списке недавних программ и запустите его.

У вас откроется окно настройки. Его вид может отличаться, в зависимости от производителя планшета и версии драйвера.

Сначала нужно настроить ориентацию планшета, в зависимости от того, правша вы или левша. По умолчанию планшет настроен для правшей.

Далее нужно настроить, если это необходимо, функциональные клавиши Express Keys. Эти клавиши являются программируемыми. То есть, на каждую можно присвоить определенное действие из выпадающего списка.

Это очень удобно и помогает ускорить работу.

Шаг 3. Настройка пера планшета

Самое важное здесь – проверить, чтобы планшет работал в режиме пера, а не мыши. Иначе вы не сможете использовать главное преимущество – чувствительность к давлению пера на рабочую поверхность.

Перейдите на вкладку Перо и проверьте режим работы планшета.

Также нужно настроить чувствительность пера. Например, чтобы работать более широкими мазками кисти в Photoshop, нужно переместить регулятор Чувствительность пера в ближе к положению Мягко. И, наоборот, чтобы работать тонкими штрихами и линиями, передвиньте регулятор ближе к положению Жестко.

Нажмите на кнопку Отображение справа от настройки Режим пера. Здесь нужно включить пропорциональное масштабирование и снять галочку с параметра Использовать рукописный ввод Windows.

Шаг 4. Отключите сенсорный ввод

Перейдите на вкладку Сенсорные опции и снимите галочку с параметра Включить сенсорный ввод.

Это необходимо сделать, иначе в процессе ретуши в Photoshop планшет будет реагировать не только на перо, но и на движения руки по поверхности планшета, причем, непредсказуемым образом. Отключив сенсорный ввод, вы избавитесь от этой проблемы.

Теперь можно приступать к работе. Запускайте программу Photoshop, открывайте фотографию для ретуши, возьмите перо планшета и попробуйте использовать его в процессе ретуши вместо мышки. Если у вас нет своих исходников для ретуши, можете попробовать свои силы на этой фотографии.

Кликните здесь, чтобы скачать исходник в формате RAW

Результаты ретуши можете прикреплять в комментариях, предварительно уменьшив размер до 2000 пикс. по длинной стороне, либо выложить на форуме.

А в качестве примера предлагаю посмотреть результат ретуши фотографии с креативным макияжем. Здесь модели нанесли специальный макияж, придающий коже золотистый оттенок и подчеркнули блики на коже. Кликните здесь, чтобы увеличить.

Желаю всем творческого вдохновения и приятной работы с графическим планшетом!

Автор: Евгений Карташов.