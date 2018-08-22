Как настроить графический планшет?
В предыдущей статье мы с вами рассмотрели, как с помощью планшета значительно повысить эффективность работы при ретуши.
Сегодня мы поговорим о первых шагах после покупки планшета, о том, что нужно сделать для комфортной работы.
Я буду иллюстрировать материал на примере настройки своего старого планшета Wacom Bamboo.
Итак, переходим к первому шагу.
Шаг 1. Установка драйвера планшета
Не спешите сразу же подключать планшет к компьютеру после покупки! Сначала нужно установить драйвер, чтобы планшет работал корректно и стали доступны все его настройки.
Драйвер для любого планшета можно скачать на сайте производителя в разделе Поддержка (Support).
Скачивайте драйвер именно для своей модели планшета.
После установки драйвера рекомендуется перезагрузить компьютер и только затем подключать к нему планшет.
Шаг 2. Настройка ориентации и клавиш
Найдите установленный драйвер в списке недавних программ и запустите его.
У вас откроется окно настройки. Его вид может отличаться, в зависимости от производителя планшета и версии драйвера.
Сначала нужно настроить ориентацию планшета, в зависимости от того, правша вы или левша. По умолчанию планшет настроен для правшей.
Далее нужно настроить, если это необходимо, функциональные клавиши Express Keys. Эти клавиши являются программируемыми. То есть, на каждую можно присвоить определенное действие из выпадающего списка.
Это очень удобно и помогает ускорить работу.
Шаг 3. Настройка пера планшета
Самое важное здесь – проверить, чтобы планшет работал в режиме пера, а не мыши. Иначе вы не сможете использовать главное преимущество – чувствительность к давлению пера на рабочую поверхность.
Перейдите на вкладку Перо и проверьте режим работы планшета.
Также нужно настроить чувствительность пера. Например, чтобы работать более широкими мазками кисти в Photoshop, нужно переместить регулятор Чувствительность пера в ближе к положению Мягко. И, наоборот, чтобы работать тонкими штрихами и линиями, передвиньте регулятор ближе к положению Жестко.
Нажмите на кнопку Отображение справа от настройки Режим пера. Здесь нужно включить пропорциональное масштабирование и снять галочку с параметра Использовать рукописный ввод Windows.
Шаг 4. Отключите сенсорный ввод
Перейдите на вкладку Сенсорные опции и снимите галочку с параметра Включить сенсорный ввод.
Это необходимо сделать, иначе в процессе ретуши в Photoshop планшет будет реагировать не только на перо, но и на движения руки по поверхности планшета, причем, непредсказуемым образом. Отключив сенсорный ввод, вы избавитесь от этой проблемы.
Теперь можно приступать к работе. Запускайте программу Photoshop, открывайте фотографию для ретуши, возьмите перо планшета и попробуйте использовать его в процессе ретуши вместо мышки. Если у вас нет своих исходников для ретуши, можете попробовать свои силы на этой фотографии.
Кликните здесь, чтобы скачать исходник в формате RAW
Результаты ретуши можете прикреплять в комментариях, предварительно уменьшив размер до 2000 пикс. по длинной стороне, либо выложить на форуме.
А в качестве примера предлагаю посмотреть результат ретуши фотографии с креативным макияжем. Здесь модели нанесли специальный макияж, придающий коже золотистый оттенок и подчеркнули блики на коже. Кликните здесь, чтобы увеличить.
Желаю всем творческого вдохновения и приятной работы с графическим планшетом!
Автор: Евгений Карташов.
Комментарии 6
учитывая тот факт, что шнуры у планшетов Wacom очень короткие и куча лишних проводов на столе не добавят порядка, то да, блютуз несомненно полезен! то что планшеты с ними стоят значительно дороже проводных тоже факт, здесь уж каждый решает сам, какое соотношение цены и удобства лучше. Ещё хотел добанитьк статье, может быть это только в моей модели, но режим пера и режим мыши отличаются возможностью переноса пера, т.е. в режиме мыши, можно поднять перо, переместить и продолжить рисовать с тогоже места, а в режиме планшета указатель будет всегда "географически" соответствовать на мониторе и планшете. и это ни как не связано с чувствительностью. нажим всё равно регулируется. у меня маленький планшет и большой монитор, пропорциональное перемещение крайне неудобно, приходится использовать режим мыши.
Не знаю насчет коротких кабелей, у моего Intuos Pro S кабель 1,5 метра. Но я им пользуюсь только для зарядки аккумулятора в планшете, т.к. работаю без проводов. Также не знаю, в чем неудобство режима пера? Ведь ретушируешь в основном в центральной области экрана при 100% масштабе, передвигая изображение по мере надобности.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, при выборе планшета стоит ли отдавать предпочтение моделям с блютузом или не имеет смысла переплачивать?
Кому-то он нужен, кому-то нет. Я, например, не люблю, когда лишние провода болтаются на столе.
Добрый день!Подскажите пожалуйста графический планшет Wacom Intuos Pro размер Medium будет удобен для ретуширования фотографий, помимо ретуширования планшет нужен для рисования иллюстраций.. Или лучше взять размер Small?Какие могут быть минусы при ретушированиие на размере Medium?
Я взял с блютузом, но так им и не пользуюсь. Это просто пере плата денег